Wieder eine Saalfasnacht: So war es beim Müllheimer Zunftabend

Die Premiere des neuen Zunftabends der Müllheimer Zünfte ist gelungen. Die Hudelis haben sich mit den Zünften der Dorfzottel und Klemmbachhexen zusammen getan.
Jahrzehntelang war die Narrenzunft Müllemer Hudeli Garantin für eine Bühnenfasnacht mit teils spektakulären Gruppenauftritten und Büttenrednern. Generationsumbrüche und die Corona-Zeit ließen es um die Müllheimer Saalfasnacht ruhig werden. Nun aber gab es einen erneuten närrischen Aufschlag, bei dem sich die Hudelis zwei weitere Partner mit den Zünften der Dorfzottel und der Klemmbachhexen mit ins Boot holten.