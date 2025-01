Die Gründe sind „wirtschaftlicher Natur" ZG Raiffeisen schließt Märkte in Lahr und Ichenheim

Die genossenschaftliche Unternehmensgruppe gibt zum 30. Juni Standorte in zwei Ortenauer Kommunen auf. Die Gründe seien „wirtschaftlicher Natur“. Für die Kunden in der Region arbeite man an einer Lösung.