U23 der TSG Balingen setzt Lauf in Oberensingen fort

1 In dieser Szene aus der Vorwoche kommt Mirhan Inan zu Fall – in Oberensingen erzielte er den entscheidenden Treffer. Foto: Kara

Erneut gelingt der Balinger Zweitvertretung ein 1:0-Auswärtssieg. In Oberensingen wird Mirhan Inan mit seinem Tor zum entscheidenden Mann. Trainer Philipp Wolf zeigt sich zufrieden.









Der Lauf geht weiter: Die TSG Balingen II bleibt in der Verbandsliga auch in der 6. Begegnung in Folge unbesiegt – und nimmt aus Oberensingen sogar die vollen drei Punkte mit.