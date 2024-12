Wilde Mischung in Hechinger Kirche Das hatte das Chorkonzert im Schein der Knicklichter zu bieten

Beeindruckende Leuchteffekte, AC/DC und „Feliz Navidad“: Der gemeinsame Auftritt des Sängerbunds Rangendingen und der Partyband „Querbeet“ in der Kirche St. Gallus in Hechingen bot eine besondere Kombination an Sinneseindrücken.