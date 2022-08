Zweiter Brand binnen eines Monats in Entsorgungsfirma

1 Im Inneren einer Lagerhalle in Pforzheim brenne es (Symbolbild). Foto: IMAGO/Martin Wagner/IMAGO/Martin Wagner

Ende Juli brennt es auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Pforzheim. Jetzt bricht wieder ein Feuer aus. Die Löscharbeiten werden sich wohl bis in die Nacht ziehen.















Link kopiert

In Folge eines Brandes auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Pforzheim ist die Bundesstraße 294 zeitweise gesperrt, der Bahnverkehr bei Pforzheim eingestellt worden. Es ist das zweite Feuer binnen eines Monats auf diesem Gelände. Laut Polizei ruhte der Bahnverkehr, weil die Löschwasserversorgung auch über die nahe gelegenen Gleise im Südwesten der Stadt laufen.

Die Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle gehabt, teilte die Entsorgungsfirma am Abend mit. Die Löscharbeiten würden sich aber noch bis weit in die Nacht hinziehen. Verletzt wurde nach Angaben der Firma niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Auf dem Gelände der Firma brannte bereits Ende Juli eine Lagerhalle komplett ab. Damals wurden mehrere Pressmaschinen und Fahrzeuge zerstört - es entstand ein Millionenschaden. Auch Brandstiftung dürfe man nun nicht mehr ausschließen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. In der diesmal betroffenen Halle lagerten vor allem Gewerbeabfälle, Papier und Bauschutt.