3 Rulantica kehrt aus dem Lockdown zurück. Foto: Seeger

Die Wasserwelt des Europa-Parks öffnet an Fronleichnam wieder ihre Tore. Die ersten drei Tage sind bereits ausgebucht.

Rust - Nach dem Freizeitpark geht es nun auch in Rulantica los: Das Spaßbad in Rust startet am kommenden Donnerstag, 3. Juni, aus dem Lockdown, wie auf der Internetseite des Parks zu lesen ist. Im Online-Shop gibt es Karten zu kaufen – wobei bereits am frühen Montagnachmittag bis einschließlich Samstag, 5. Juni, keine Tagestickets mehr verfügbar waren.

Alle Attraktionen geöffnet

Der Park will nach eigenen Angaben mit Hygiene- und Abstandsregeln das Infektionsrisiko minimieren. Alle Attraktionen – darunter 17 Rutschen – seien geöffnet. Wie viele Menschen gleichzeitig in Rulantica planschen dürfen, wird nicht mitgeteilt, nur so viel: "Die Besucherzahl ist derzeit reduziert." Der Europa-Park informiert am Mittwoch bei einer Pressekonferenz offiziell über die Öffnung.