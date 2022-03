1 Die Albstädter Schulen bereiten sich auf eine mögliche Eingliederung von ukrainischen Kindern ab dem kommenden Schuljahr vor. Foto: Grubitzsch/dpa

Rund 150 ukrainische Flüchtlinge sind mittlerweile in Albstadt eingetroffen – es werden viele weitere folgen, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Auf die Schulen kommt eine neue, große Herausforderung zu.















Albstadt - Rechtlich gesehen bliebe ihnen noch Zeit: Schulpflichtig wird ein Kind nämlich erst, wenn es seit einem halben Jahr im Land ist. Die Schulen könnten sich also theoretisch auf den Standpunkt stellen, dass das Problem noch bis zum Beginn des neuen Schuljahres warten kann – vielleicht hat es sich ja bis dahin in Luft aufgelöst, der Krieg in der Ukraine ist beendet, und die Flüchtlinge sind wieder heimgekehrt.