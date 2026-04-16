Wie wird künftig geheizt?: Mit fünf Schritten läutet Steinach die Wärmewende ein

Wie soll in Steinach künftig geheizt werden? Der Gemeinderat hat nun erste Antworten gegeben und fünf konkrete Maßnahmen für die kommenden Jahre beschlossen.
Fünf Maßnahmen auf dem Weg zur Wärmewende hat der Gemeinderat beschlossen. Von der Firma Badenova-Netze informierte zunächst Nina Weiß noch einmal über die bereits im Februar vorgestellte Wärmeplanung. Es sei ein Szenario erstellt worden, wo künftig eine zentrale Wärmeversorgung möglich sein könnte und wo weiterhin dezentral gearbeitet werden müsste. „Bis 2040 soll die Fernwärme bis zu 15 Prozent des Wärmeverbrauchs in Steinach decken. Der Großteil wird folglich auch in Zukunft dezentral erfolgen“, erklärte Weiß.