Wie wird 2026, Herr Gutbrod?: Zusammenlegung der Feuerwehr beschäftigt Kippenheim – Schule könnte folgen

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden 2026? Unsere Redaktion hakt nach. Kippenheim legt den Fokus auf Feuerwehr, Bildung und Wohnungen. Doch was ist mit der B 3-Umfahrung?
Er will es eigentlich gar nicht so laut sagen, meint Bürgermeister Matthias Gutbrod, doch Kippenheim wird wohl mit einem positiven Ergebnis in die Haushaltsberatungen starten. Damit gehört die 5500-Einwohner-Gemeinde zu den Ausnahmen. Einerseits ein Grund zur Freude, andererseits setzt das die Gemeinde unter Druck, weiß Gutbrod. Denn die Kippenheimer erwarten, dass mit dem Geld sinnvoll umgegangen wird. Welche Projekte stehen also 2026 an?