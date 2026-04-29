Wie weiter in Donaueschingen?: Deutliches Minus für Donauhallen

Die Veranstaltungszahlen brechen 2025 ein. Der Gemeinderat Donaueschingen will ein Begleitgremium gründen. Weitere Anschaffungen für knapp 45.000 Euro genehmigt.
Es ist eine Frage, die sich mittlerweile durch jede Donaueschinger Gemeinderatssitzung zieht: Wo kann die Stadt Geld sparen? Die Haushaltslage ist angespannt, der Gürtel wird an vielen Stellen enger geschnallt. Zusätzliche Ausgaben sind dabei besonders schmerzhaft. Bei großen Verlustgeschäften, wie etwa den Eigenbetrieben Wasser, Abwasser und Breitband, soll ein höherer Wasserpreis die wachsenden Schulden eingrenzen.