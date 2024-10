Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen kam es am Montag zu einem Stromausfall in der Gemeinde Kippenheim und dem Lahrer Stadtteil Kippenheimweiler.

Exakt um 15.27 Uhr, teilt das Überlandwerk Mittelbaden mit, gingen in den beiden Orten die Lichter aus. Grund seien zwei Kabeldefekte gewesen.

Die Sicherheitssysteme hätten „unverzüglich“ reagiert und die Stromversorgung unterbrochen. „Durch Netzumschaltungen konnten um 15.51 Uhr rund 70 Prozent der betroffenen Kunden und um 20 Uhr alle Kunden wieder sicher mit Strom versorgt werden“, schreibt der Versorger.

Lesen Sie auch

Defekt soll Ende der Woche repariert sein

Mitarbeiter des Überlandwerks hätten mit einem Kabelmesswagen die Fehlerstellen lokalisiert. Der erste Defekt sei noch am Montagabend repariert worden, der zweite soll bis Ende der Woche behoben sein.

Bereits am 16. Oktober war in Kippenheim und Kippenheimweiler der Strom ausgefallen, damals mitten in der Nacht. Ursache waren laut Überlandwerk ebenfalls zwei Kabeldefekte gewesen.