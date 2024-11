Wie viele Millionen?: Bad Herrenalber brauchen Therme-Infos

1 Die Siebentäler Therme ist seit 5. Mai geschlossen. Foto: Kugel

Die Revitalisierung der Siebentäler Therme sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Unser Autor plädiert für eine umfassende Infoveranstaltung.









Was wurde nicht schon alles über die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb berichtet. Und die 1971 eröffnete Freizeiteinrichtung erhitzt weiterhin die Gemüter. Beispiel offener Workshop „Zukunft Schweizer Wiese“ der „Herrenalber Bürgerbeteiligung“ Ende Oktober: Das Thema Therme wurde kontrovers diskutiert. Für die einen muss die teure Therme weg, für die anderen ist sie eine lebenswichtige Einrichtung für Stadt und Tourismus. Die Standpunkte lagen so extrem auseinander, dass der Moderator vorschlug, diesen Punkt im Workshop nicht weiter zu verfolgen.