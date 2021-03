1 Martin Braun, Jan Lindenmair und Eugen Straubinger (von links). Foto: Kara

In Coronazeiten sind die Heimspiele der TSG Balingen regelmäßig ein Verlustgeschäft. Während einige Ligakonkurrenten bereits monetäre Hilfe bekommen haben, stehen die Kicker von Eyach mit leeren Händen da. Der Vorsitzende Eugen Straubinger legt den Finger in die Wunde.

Im dritten Jahr in Folge versucht die TSG Balingen mit den finanzkräftigen Proficlubs der Regionalliga Südwest mitzuhalten. In dieser Spielzeit gelingt das sportlich erstaunlich gut. Aktuell steht die TSG Balingen auf Tabellenplatz neun und wird wohl mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Allerdings geht es was das Finanzielle betrifft, nicht wirklich sportlich fair zu.

Wie steht es wirklich um die TSG Balingen?

Der Vorsitzende der TSG Balingen Fußball, Eugen Straubinger, legt den Finger in die Wunde. Er ist federführend für den jüngsten Apell an die Politik mittels einen Offenen Briefes an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der entscheidende Punkt ist: die Regionalliga Südwest und ihre Vereine müssen spielen, ob sie wollen oder nicht - und das ohne Zuschauer. An jedem Heimspieltag gehen so der TSG Balingen bis zu 20.000 Euro flöten. Daher lässt Straubinger das Argument die TSG solle froh sein, dass sie überhaupt spielen dürfen, nicht gelten.

In Hessen fließen Gelder

Durch fehlende Einnahmen klafft eine große Lücke. Das dies nicht unbedingt so sein muss, zeigen Länderhilfen in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Der TSG-Vorsitzende spricht sogar von Wettbewerbsverzerrung. Er nennt das Beispiel Kickers Offenbach. Der Profiverein habe von der Stadt Offenbach 500.000 Euro Soforthilfe bekommen. Zudem biete Hessen seinen Viertliga-Klubs ein zinsloses Darlehen-Programm. Bei einer Rückzahlung binnen fünf Jahren werde eine Teilschuld erlassen. "Natürlich weiß ich, dass ein Friseur oder eine Kosmetikerin kein Verständnis hat, wenn wir Geld bekommen würden. Die haben seit Monaten keine Einnahmen. Und dass da auf eine Landesregierung viel zukommt und viele Anträge da sind, weiß ich alles. Aber wenn man dann sieht, wie es andere Bundesländer im gleichen Bereich machen, dann kann man da schon von einer Wettbewerbsverzerrung sprechen."

Wenn die vierte Liga als eine Profiliga eingestuft werde, würden für alle Mannschaften die gleichen Bedingungen gelten, so Straubinger. "Wir müssen alles gleich berücksichtigen. Wir müssen dieselben Hygienregeln beachten. Wir haben jetzt sogar einen Person geschult, die für den reibungslosen Ablauf der Corona-Tests vor den Spielen sorgt", informiert der TSG-Vorsitzende.

Ehrenamt spielt große Rolle

Die TSG Balingen ist in der Regionalliga Südwest der Club mit dem geringsten Etat. Jedoch haben die Kicker von der Eyach genauso viele Mitarbeiter wie andere Clubs. "Bei den Kickers Offenbach bekommt selbst der Sicherheitsbeaftragte ein Honorar. Bei uns machen das bei jedem Spiel 15 Leute ehrenamtlich. Denen können wir gerade nicht einmal eine Rote Wurst geben, weil es ohne Zuschauer am Spieltag gerade keine gibt", so Straubinger.

Die TSG Balingen hat sich mittlerweile in der Regionalliga viele Sympathien erworben. "Wir bekommen von überall her Lob, wie toll wir das mit so wenig Mitteln machen. Aber irgendwann hat es auch Grenzen. Es ist nicht so, dass wir kurz vor der Insolvenz stehen Wir können jeden Monat noch die Gehälter zahlen", sagt Straubinger und ergänzt: "Wir sind sehr froh, dass nicht ein Sponsor abgesprungen ist, obwohl es den Firmen auch nicht gut geht. Kein Dauerkarteninhaber hat seine Karte in dieser Corona-Saison zurückgegeben. Sie stehen zum Verein. Wir haben einen Fan aus Reutlingen, der überweist jeden Montag 6,50 Euro für eine Rote Wurst und ein Bier."

TSG aktuell auf Tabellenplatz neun

Sportlich läuft es für die TSG Balingen gut in dieser Saison - es ist die dritte in der Regionalliga. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Spiele ohne Zuschauer für die Kicker von der Eyach ein Verlustgeschäft bedeuten. "Aus sämtlichen Soforthilfeprogrammen des Bundes sind wir herausgefallen, da der Status der Regionalligen nicht einheitlich geklärt ist. Vom Bund haben wir bisher keinen Cent bekommen", so Straubinger.

Da die TSG Spieltag für Spieltag antreten muss, kann sie ihre Akteure auch nicht in Kurzarbeit schicken. "Wir sind auf die Zuschauerzahlen angewiesen. Wir hatten im vergangenen Jahr einen Schnitt von 1700 Zuschauern. Da waren wir auf dem 6. Platz in der Liga. Diese Einnahmen fehlen jetzt. Für die Spiele müssen wir Flutlichtmiete zahlen. Büromieten in der Bizerba Arena und andere laufende Ausgaben sind nicht von der Hand zu weisen.", so Straubinger.

Zudem betont Straubinger, dass an jedem Spieltag 150 ehrenamtliche Mitarbeiter im Einsatz wären, die dem Verein so auch Geld in die Kasse bringen.

Dreiklang für die Zukunft

Die Corona-Pandemie hat der TSG Balingen ziemlich zugesetzt und ein Loch von etwa 250.000 Euro in die Kasse gerissen. Fließt kein Geld vom Land Baden-Württemberg bleibt nur der bisherige Dreiklang: "Nach der Ausgliederung wollen wir deutlich mehr Mitglieder gewinnen und auch den Sponsorenkreis erweitern. Mehr Mitglieder, mehr Zuschauer und mehr Sponsoren, das sind unsere Einnahmen. Mit diesem Dreiklang sind wir in der Vergangenheit gut klar gekommen", so Eugen Straubinger abschließend.

Sechs Teams solidarisieren sich

Nicht nur der TSG Balingen droht ein Defizit in Zeiten der Corona-Pandemie. Mit dem VfR Aalen, dem Bahlinger SC, der SG Sonnenhof Großaspach, dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem FC-Astoria Walldorf haben sich weitere fünf Regionalligisten solidarisiert.