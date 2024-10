1 Jakobus und Johannes standen sich als Brüder und Jünger Jesu nahe, in Hechingen sind die entsprechenden Kirchen nur rund 200 Meter voneinander entfernt. Foto: Jauch

Michael Hakenmüller führt die Teilnehmer am Sonntag, 20. Oktober, durch die Stifts- und Johanneskirche in Hechingen.









Eine Führung in die katholische und die evangelische Pfarrkirche Hechingens veranstaltet die Stadt Hechingen am Sonntag, 20. Oktober, ab 14.30 Uhr. Treffpunkt ist bei der Stifts- und Stadtpfarrkirche St. Jakobus auf dem Kirchplatz in Hechingen. Deren Patron Jakobus und derjenige der evangelischen Kirche, Johannes, waren Brüder und Jünger Jesu.