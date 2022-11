5 Roter Knopf statt Startschuss für das Projekt "Zukunft Innenstadt": Oberbürgermeister Klaus Konzelmann (links) und CIMA-Projektleiter Stefan Leinauer Foto: Kistner

Der Ebinger Innenstadt geht es nicht gut; ein mit Fördergeldern unterstützter "Zukunftsprozess" soll ihr wieder auf die Beine helfen. Am Dienstagabend erhielten die Bürger in der Festhalle Gelegenheit, Wünsche und Anregungen zu äußern.















Albstadt-Ebingen - Ob man wie Oberbürgermeister Klaus Konzelmann die Metapher Herzschwäche verwendet oder der Ebinger Innenstadt alternativ die Diagnose Auszehrung oder Schwindsucht stellt, das bleibt sich gleich. Die Probleme sind jedenfalls bekannt: Der Einzelhandel gerät gegenüber den Internet-Giganten mehr und mehr ins Hintertreffen, eine wachsende Anzahl von Schaufenstern steht leer, der Stadtkern verödet und droht zur Poser-Meile.zu verkommen. Woran liegt es, warum meiden die Albstädter das Herz ihres größten Stadtteils, der das kommunale Wohnzimmer sein sollte, und was müsste geschehen, damit die Frequenz wieder steigt und neues Leben einkehrt? Diese Fragen haben die Stadt und die CIMA Beratung + Management GmbH, die Regie im "Zukunftsprozess" führt, den rund 200 Albstädtern gestellt, die ihrer Einladung in die Ebinger Festhalle gefolgt waren.

Man fängt nicht bei Null an, die CIMA hat sich in den vergangenen Monaten umgehört, und das Ergebnis der Befragungsstichproben flimmerte gleich zu Beginn in Gestalt eines mehrminütigen Videos über die Projektionsleinwand: Die Albstädter wollen wieder mehr gastronomische Angebote in der Ebinger Stadtmitte antreffen, sie wünschen sich mehr Grün in einer erst vor zwölf Jahren allzu granitlastig umgestalteten Stadtlandschaft, sie wollen sich zwanglos treffen können, ohne sich zum Konsum verpflichtet zu fühlen oder in einen Verdrängungswettbewerb der Cliquen und Fraktionen eintreten zu müssen, und sie lehnen eine Monokultur im Einzelhandel ab. Einige dieser Bedürfnisse, die CIMA-Projektleiter Stefan Leuninger vor der eigentlichen Diskussionsphase formulierte, haben sie mit vielen anderen deutschen Groß- und Mittelstädtern gemeinsam; andere ergeben sich möglicherweise aus den örtlichen Eigenheiten – diesen Schluss legt zumindest der Umstand nahe, dass die Albstädter gelegentlich "fremd gehen", etwa in Balingen oder Sigmaringen. Was machen andere anders und vielleicht besser? "Abgucken", versicherte Leuninger, "ist nicht verboten."

Barrierefreit oder Fahrradstraße?

Danach wurde in vielen größeren und kleineren Gruppen debattiert; vier Themenkomplexe waren im Angebot: Stadtraumqualität, Angebotsstrukturen, Mobilität und Kultur respektive Events. Dabei zeigte sich allerdings, dass die Interessenlage nicht so einheitlich ist, wie die Einführung suggeriert hatte, und dass der Teufel oft im Detail liegt. Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr? Ist in Arbeit; das städtische Konzept, das erst jüngst im Gemeinderat vorgestellt wurde, findet allerdings nur bedingt den Beifall der Interessengruppe, der angeblich die Zukunft gehört: Die Ebinger Radfahrer sehen sich um ihre angestammten separaten Radwege gebracht und bekommen als Kompensation lediglich den Schutzstreifen angeboten, der nicht jedermanns Sache ist. "Da fühle ich mich nicht sicher, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin", beschwerte sich Kunstmuseumsleiter Kai Hohenfeld, der aus seiner Bremer Zeit breite Fahrradstraßen in guter Erinnerung hat.

Gutbürgerlich oder Sushi?

Oder die Albstädter Wasserspiele – einige ältere Semester bekannten, sie seien ihnen zu laut und störten bei der Unterhaltung; prompt meldeten sich die Anwälte der Kinder zu Wort, die ihre Freude am Planschen haben. Namens der etwas Älteren brachte Carina Neumann vom Kinder- und Jugendbüro den keineswegs neuen Wunsch nach einem Reservat, einem Jugendplatz nach Balinger oder einem Jugendcafé nach Reutlinger Vorbild, vor. Die Jugendlichen verlangen hörbar ihr Séparée innerhalb des öffentlichen Raums – und manch andere Gruppe dürfte ähnliche Wünsche hegen.

Die Forderung nach mehr Gastronomie erfuhr in der Debatte durchaus Differenzierungen – gutbürgerlich oder Sushi? – , die nach mehr Grün ebenfalls: Von Pflanzbeeten, war zu hören, habe man genug, vielmehr wolle man Bäume. Stefan Leuninger hatte es geahnt und bereits zuvor in diesem Zusammenhang vom Schatten gesprochen, der in Zeiten der Erderwärmung immer wichtiger werde. Nur wachsen Bäume halt nicht über Nacht.

Faustpfand Hochschule

Andere Probleme ließen sich schneller lösen: Ein junger Mann verwies darauf, dass die Stadt dem Privatisieren ohne Not Vorschub leiste, indem sie die Straßenbeleuchtung ausschalte – den Schaden hätten die Kommilitoninnen von der Hochschule, denen das Ausgehen verleidet werde; er könne von einigen Fällen nächtlicher Belästigung berichten. Apropos Hochschule: Mit diesem Pfund, so CIMA-Mann Leuninger, müsse man besser wuchern – und in der Tat meldeten sich einige Studenten zu Wort, die Ideen für Projekte und die Behebung des einen oder anderen Leerstands hätten. Ob die Stadt nicht für eine Finanzhilfe zu gewinnen wäre? Gewohnt wird in der Innenstadt auch; das Stichwort Markthalle fiel am Dienstagabend ebenfalls.

Ebingen betrifft nicht nur die Ebinger

Was am Rande aber auch zu hören war: Innenstadt Ebingen – das seien zuerst einmal die Ebinger selbst. Wenn sie die Treffpunkte, die sie forderten, nicht nutzten, sondern sich gegeneinander abschotten, wenn sie Sauberkeit, Sicherheit und Aufenthaltsqualität lediglich einforderten, statt selbst Rücksicht zu nehmen, dann könne man sich die geplanten Investitionen in die "Zukunft Innenstadt" auch schenken. Der Prozess muss zeigen, was diese Zukunft bereit hält. Die Bürgerbefragung läuft bis zum Jahresende; der Fragebogen findet sich auf der Webseite www.albstadt.de – teilnehmen dürfen und sollen ausdrücklich alle Albstädter. Ebingen betrifft nicht nur die Ebinger.