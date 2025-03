Wie sich der Ort verändert: Bisingen früher und heute

Wie sich der Ort verändert, berichten Menschen, die schon lange hier leben. Es sind aber auch die Bilder, die Unterschiede deutlich machen. Die Fotogruppe zeigt bei ihrer Jahresausstellung eine Gegenüberstellung von Motiven unter dem Titel „Bisingen früher und heute“ – mit einem historischen und einer aktuellen Aufnahme, fotografiert aus dem gleichen Winkel.

Der Bisinger Bahnhof heute Foto: Fotofreunde

Nicht immer ist das Aufnahmedatum der alten Fotos bekannt. Eines davon zeigt den Bisinger Bahnhof. Der Fotograf müsste in diesem Fall Mitte der 1970er-Jahre das Bild vom Altenweg her gemacht haben, denn die Fußgängerbrücke steht heute noch. Aufgestellt wurde sie im Jahr 1974. Bedenkt man, dass die letzten Dampflokomotiven in Deutschland bis 1977 den regulären Dienst eingestellt haben, hatte der damalige Fotograf in Bisingen Glück: Es war eine der letzten Lokomotiven dieses Typs auf der Zollernalbbahn.

Ehemaliges Lädle von Inge Sauter, Kirchgasse 17 Foto: Fotofreunde

Die Kirchgasse 17 heute Foto: Fotofreunde

Würden die Fotofreunde von der gleichen Stelle in fünfzig Jahren wieder ein Bild machen, wäre der technische Fortschritt sicher erneut erkennbar: Mit der Elektrifizierung der Strecke und moderneren Zügen für die Regionalstadtbahn. Erstaunlich mutet an, dass, abgesehen von der Dampflok, seit 50 Jahren augenscheinlich recht wenig in diesem Bereich geändert hat: Der Fußgängersteg steht noch, der Bahnhof und der Schuppen dahinter steht auch noch.

Blick aus der Klingenbachstraße in Richtung Hauptstraße (1980) Foto: Fotofreunde

Heute Sicht auf den Marktplatz Foto: Fotofreunde

Es ist nicht nur das Areal rund um den Bahnhof, über das Bilder Veränderungen dokumentieren. Die Fotofreunde haben weitere Motive, zum Beispiel beim Marktplatz und an der Kirchgasse entdeckt. Die Idee für die Bilder zu „Bisingen früher und heute“ kam von Thomas Bregel. Beim Durchblättern des Historischen Kalenders, herausgegeben vom Heimatverein Bisingen-Steinhofen, hat er einige Gebäude wiedererkannt, die noch heute existieren – das Aufnahmedatum ist nicht in jedem Fall bekannt. Die Bisinger Druckerei Mayer hat den Fotofreunden daraufhin historische Motive zur Verfügung gestellt. Dem Heimatverein werden die aktuellen Bilder zur Verfügung gestellt.

Blick von der Kirche in die Kirchgasse Richtung Thanheimer Straße Foto: Fotofreunde

Blick in die Kirchgasse heute Foto: Fotofreunde

Die Fotogruppe Bisingen besteht aus rund 20 aktiven Mitgliedern und trifft sich einmal im Monat unter dem Dach der Volkshochschule Bisingen im kleinen Saal der Hohenzollernhalle. Bei der Ausstellung werden Fotos aus allen Genres der Fotografie zu sehen sein. Zudem werden neben „Bisingen früher und heute“ auch Astrofotografie anhand von beispielhaftem Equipment und Fotos bei der Ausstellung in der Hohenzollernhalle präsentiert. Während des Ausstellungswochenendes sind auch die Mitglieder der Fotogruppe vor Ort, mit denen die Besucher ins Gespräch kommen können.

Die Ausstellung

Eröffnung

Die Fotogruppe Bisingen lädt ein zur Eröffnung der neuen Fotoausstellung, die am Samstag, 22. März, von 11 Uhr an in der Hohenzollernhalle in Bisingen stattfindet. Das Grußwort wird der Bisinger Bürgermeister Roman Waizenegger sprechen. Die musikalische Gestaltung übernimmt dabei das Querflötenensemble der Jugendmusikschule Hechingen.

Öffnungszeiten

Zu sehen ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag, 22. und 23. März, jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein Teil der Ausstellung wird darüber hinaus bis Donnerstag, 3. April, zu sehen sein. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag: 16 bis 19 Uhr; Mittwoch: 15 bis 17 Uhr; Donnerstag: 10 bis 12.30 Uhr; Freitag: 15 bis 18 Uhr.