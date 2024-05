Fahrraddiebe treiben in Rosenfeld ihr Unwesen

1 Das Symbolbild zeigt eine Person, die ein Fahrradschloss knackt. Foto: dpa/Andreas Gebert

Im Schlichemtal und Rosenfeld häufen sich laut Gerüchten die Fahrraddiebstähle. Die Polizei kann einzelne Vorfälle bestätigen und gibt Tipps, wie man sich und sein Fahrrad davor schützen kann.









Fahrradbesitzer im Schlichemtal und Rosenfeld fürchten derzeit um ihre wertvollen Drahtesel. An unsere Redaktion wurden mehrere Meldungen von Diebstählen in einigen Schlichemtal-Gemeinden sowie Deilingen herangetragen. Auch ein weißer Transporter soll mit Diebstahlfällen in Verbindung gebracht worden sein. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.