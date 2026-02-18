Wie schnell ist Lindsey Vonn wieder fit? Sportarzt warnt

Schwere Stürze oder Infekte bleiben bei den Olympischen Spielen nicht aus. Wie schnell Athleten wieder fit gemacht werden können, erläutert der Sportarzt vom Profi-Kader des VfB Stuttgart. [Aktualisierung]
Sie sei noch ziemlich unbeweglich, schildert die US-Skirennfahrerin Lindsey Vonn in ihrer Videobotschaft vom Krankenbett der Klinik Ca’ Foncello in Treviso aus. Vergangene Woche war die 41-Jährige kurz nach ihrem Start bei den olympischen Spielen schwer gestürzt und hatte sich einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen.