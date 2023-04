1 Im Scheinwerferlicht – bald wohl auch in der Sternenberghalle: der Schweizer „Friedensforscher“ Daniele Ganser Foto: Lukas Karl

Seine Vorträge polarisieren und waren bereits Gegenstand von Gerichtsverhandlungen – nun soll der Schweizer Historiker und Publizist Daniele Ganser in Friesenheim sprechen. Was macht die Gemeinde?









Ein Nebengebäude des World Trade Centers wurde gesprengt, 2014 initiierte die USA in der Ukraine einen Putsch, weite Teile der Zeitungen und Sender sind „regierungsgläubig“: Mit Aussagen wie diesen tourt Daniele Ganser durch Deutschland – und füllt die Hallen. Am 24. April mutmaßlich auch in Friesenheim. An diesem Tag soll der 50-jährige Schweizer, der sich selbst als „Friedensforscher“ bezeichnet, mit dem Vortrag „Können wir den Medien noch trauen?“ in der Sternenberghalle auftreten.