Wie räume ich richtig auf?: Eine Ordnungsexpertin aus Steinen klärt auf

Im Neuen Jahr wird alles besser. Vor allem ordentlicher. Wer sich das vorgenommen hat, sollte Monika Köhler aus Steinen zuhören. Sie hilft Aufräumen. Das kann nicht jeder.
Nach diesem Interview möchte die Fragestellerin am liebsten sofort Zuhause loslegen: ausmisten, aufräumen, strukturieren. Monika Köhlers Tipps inspirieren. Die Frau weiß, wie man Ordnung schafft – und zwar nachhaltig. Und das macht ihr so viel Spaß, dass sie aus ihrer Passion ein zweites berufliches Stadtbein geschaffen hat. Hat man so eine Expertin vor der Nase, will man natürlich wissen, wie das geht – das Aufräumen.