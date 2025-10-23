Wie Mode inszeniert wird: Vitra Design Museum Weil am Rhein macht Modeschauen zum Ausstellungsobjekt

Die Ausstellung „Catwalk: The Art of the Fashion Show“ beleuchtet Geschichte und kulturelle Bedeutung der Modenschau von 1900 bis heute.

Zum ersten Mal beschäftigt sich ein Design-Museum in Deutschland mit dem Phänomen Mode: „Uns interessieren Bereiche außerhalb des Kanons der Design-Welt“, deutete Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums, an, mit welcher Akribie und Entdeckerfreude die vier Kuratoren in den letzten anderthalb Jahren versuchten, nach den Motiven hinter den Schauen zu fragen, ihre Kraft als Katalysatoren und Spiegelbilder gesellschaftlicher Entwicklungen zu erspüren und die darin verborgenen Erzählungen zu ergründen.

Die Ausstellung, die bis zum 15. Februar im Vitra Design Museum zu sehen sein wird, ist zugleich viel mehr als eine dokumentarische Aufarbeitung.

Denn Modenschauen sind mehr als nur die Präsentation neuer Kollektionen – sie sind kulturelle Statements, mediale Großereignisse und soziale Rituale.

Und zum zweiten Mal wird ein spannendes Alltagsthema als Kooperation mit dem „Victoria & Albert Design Museum“ im schottischen Dundee untersucht. Deshalb kündigten Kirsty Hassard und Svetlana Panova vom V&A Museum auch an, die Übernahme der Ausstellung im April durch die großzügigeren Räumlichkeiten auch mit britischen und schottischen Themen zu ergänzen.

Panona erzählte von vielen Backstage-Gesprächen mit Designern, Szenografen oder Mode-Journalisten. Die beiden Weiler Kuratoren Jochen Eisenbrand und Katharina Krawczyk schilderten derweil Struktur und Entwicklungsprozess des Projektes. Denn die großen Häuser wie Chanel, Dior, Gucci oder Prada mussten davon überzeugt werden, ihre Archive zu öffnen. Dann ergaben sich aber Chancen durch seltene und spektakuläre Objekte, Fotos und Filme.

Die Modehäuser

Legendäre Shows von Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci, Helmut Lang, Martin Margiela, Prada, Viktor & Rolf, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto und weiteren Modehäusern konnten verglichen werden mit theatralische Performances von Alexander McQueen, Hussein Chalayan und Vivienne Westwood, die wie ungewöhnliche Schauplätze zu Game-Changern im öffentlichen Bewusstsein der ursprünglich glamourösen Veranstaltungen gerieten.

Spektakuläre Schauplätze wie die Chinesische Mauer (Fendi) oder der inszenierte Raketenstart bei Chanel erzeugten Gegenbewegungen und schon Jahre vor der Pandemie das Erlebnis als digitales Ereignis: von Pandemie-Formaten bis zu Instagram-tauglichen Auftritten wie bei Jacquemus im Lavendelfeld.

Orginale Kollektionsteile

Mit originalen Kollektionsteilen, Film- und Fotomaterial, Bühnenrequisiten und exklusiven Interviews lässt die Ausstellung über 100 Jahre Laufsteg-Geschichte lebendig werden. Und sie beleuchtet berührend unmittelbar wie Körperbilder, gesellschaftliche Werte und Träume durch Modenschauen transportiert werden – von der Pariser Haute Couture bis zu den Social-Media-Inszenierungen von heute.

Was einst als intime Präsentation in Pariser Salons begann, hat sich zu einem globalen Ereignis entwickelt, bei dem Architektur, Szenografie, Choreografie, Licht, Sound und Requisiten zu einem vielschichtigen Erzählraum verschmelzen, wie die Presse-Abteilung des VDM treffend zusammenfasst.

Vier Epochen

Die Ausstellung besteht aus vier epochentypisch gestalteten Räumen, die zentrale Etappen der Modenschau nachzeichnen und gut in die vier Räume des Museums passen: vom Couture-Salon über experimentelle Prêt-à-Porter-Formate und den klassischen Catwalk bis hin zu digitalen Performances. Um 1900 begannen Pariser Haute-Couture-Designer mit Verkaufsschauen in ihren Ateliers. Oder in den illustren Gärten der Designer, die vormals nur als Couturier oder Schneider galten.

Geld- und Materialnot

Der Zweite Weltkrieg brachte die Pariser Modeindustrie in Not. Geld und Material waren knapp. Doch 1945 fanden über 40 Modekünstler eine kreative Lösung: Sie präsentierten ihre Kollektionen auf 70 Zentimeter großen Puppen – das brauchte weniger Stoff.

Einige der schönsten Exponate der Ausstellung dokumentieren dies genauso wie den globalen Durchbruch in den 1990ern – das Zeitalter der Supermodels. Mit ikonischen Momenten wie dem Auftritt von Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista und Christy Turlington bei Versace, zur Musik von George Michaels „Freedom“.

Um die Jahrtausendwende explodierten die Budgets und Inszenierungen wurden aufwendiger. Karl Lagerfeld verwandelte das Grand Palais in Paris in einen Supermarkt, durch den die Models flanierten. Originale Requisiten und Architekturmodelle der Supermarkt-Schau (Herbst/Winter 2014/15 Prêt-à-porter) und der Raketen Schau (Herbst/Winter2017/18 Prêt-à-porter) verdeutlichen, wie opulent inszeniert wurde.

Gegenbewegung

Doch die Gegenbewegung kam und war ein Balance-Akt zwischen politischer Wokeness und Exklusivität. Balenciaga ließ Models zu Beginn des Ukraine-Kriegs durch einen Schneesturm gehen. Bei Alexander McQueen besprühen in seiner legendären Schau No. 13 (Frühjahr/Sommer 1999) zwei Industrieroboter ein Kleid. Viktor & Rolf kleiden in ihrer minimalistischen Russian Doll -Modenschau (Herbst/Winter 1999/2000) ein Model in neun Kleiderschichten ein. Martin Margiela verlegt seine Präsentationen auf ein Parkdeck, ein leerstehendes Krankenhaus oder auf eine Brachfläche am Stadtrand.

Trends scharf umrissen

Im vierten Raum werden aktuelle Trends scharf umrissen. Auch Künstler und Choreographen werden immer häufiger in die Gestaltung von Modenschauen einbezogen: Bei Issey Miyake werden One Minute Sculptures von Erwin Wurm aufgeführt (Frühjahr/Sommer 2025), während Sharon Eyal begleitend zu einer Schau von Dior eine Tanzperformance (Frühjahr/Sommer 2019) konzipierte.

Die enge Verbindung des Mediums Modenschau mit der Architektur präsentiert die Ausstellung unter anderem anhand der seit über 25 Jahren währenden Zusammenarbeit zwischen Rem Koolhaas‘ Studio OMA und Prada. Oder mit der Skyline-Jacke, die Virgil Abloh nach dem Vorbild bekannter Hochhäuser schuf. Mode als Gesamtkunstwerk und zugleich eines sehr persönlichen Mind-Settings – eine verblüffend aufrüttelnde Ausstellung zu einem vermeintlich längst adaptierten Thema.

Begleitend zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog, der als A bis Z der Modenschau konzipiert ist. Darin kommen Protagonisten wie das Model Małgosia Bela, Sound Supervisor Michel Gaubert oder Einkäufer Andreas Murkudis sowie Expertinnen wie Caroline Evans, Cathy Horyn und Valerie Steele zu Wort.