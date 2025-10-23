Wie Mode inszeniert wird: Vitra Design Museum Weil am Rhein macht Modeschauen zum Ausstellungsobjekt

Die Ausstellung „Catwalk: The Art of the Fashion Show“ beleuchtet Geschichte und kulturelle Bedeutung der Modenschau von 1900 bis heute.
Zum ersten Mal beschäftigt sich ein Design-Museum in Deutschland mit dem Phänomen Mode: „Uns interessieren Bereiche außerhalb des Kanons der Design-Welt“, deutete Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums, an, mit welcher Akribie und Entdeckerfreude die vier Kuratoren in den letzten anderthalb Jahren versuchten, nach den Motiven hinter den Schauen zu fragen, ihre Kraft als Katalysatoren und Spiegelbilder gesellschaftlicher Entwicklungen zu erspüren und die darin verborgenen Erzählungen zu ergründen.