Mit seinem Lied bewirbt sich die Ringsheimer Sängerin Sabrina Hog derzeit für die deutsche ESC-Teilnahme. Unsere Redaktion hat Hansjörg Löffler gefragt, wie es ist, einen potenziellen ESC-Hit zu erschaffen.

Herr Löffler, war es eine große Herausforderung, einen potenziellen ESC-Hit zu komponieren?

Nein, war es für mich nicht! Wenn eine Idee da ist, ist bei mir auch bald ein Konzept vorhanden. Sobald ich eine Textphrase im Kopf hab, habe ich auch bald eine dazugehörige Melodie. Die kommt meist dann, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe.

Gingen Sie an das Komponieren des ESC-Hits anders ran als sonst? Was glauben Sie, muss ein Siegerlied mitbringen?

Diesmal habe ich die Familie Hog um Schlagwörter gebeten. Von diesen ist mir gleich der Satz „beyond the horizon“ ins Auge gesprungen. Daraus wurde „Beyond Horizon“ mit der Botschaft, dass die Welt nicht in irgendwelchen Handys, Spielekonsolen und PCs existiert, sondern draußen in der Natur, bei Freunden – eben jenseits, unterm Horizont. Ein ESC-Song sollte für mich die emotionale Seite des Hörers ansprechen und natürlich auch einen dauerhaften Verbleib im Gedächtnis der Zuhörer haben.

„Sabrina bringt die Botschaft perfekt rüber“

Warum passt das Lied perfekt zu Sabrina Hog?

Nun, ich arbeite schon seit einigen Jahren mit Sabrina Hog und dem Label „ambros-music“ zusammen, daher weiß ich auch die Stärken von Sabrina richtig einzuschätzen und entsprechend einzusetzen. Ich finde Sabrina bringt den Song und damit auch die Botschaft an die Menschheit treffend herüber.