Wie Lokalnachrichten entstehen: Redaktion poppt in Bad Dürrheim auf

Wie entsteht eigentlich eine Zeitungsseite? Was macht eine gute Geschichte aus? Und wie arbeitet ein Lokalredakteur täglich vor Ort? Antworten auf diese Fragen geben die Neckarquelle und der Schwarzwälder Bote in ihrer Pop-up-Redaktion in Bad Dürrheim, die vom 5. bis 28. November ihre Türen im Wohnpark Kreuz 1 öffnet. Hier haben Besucher die Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn Lokalnachrichten entstehen – und mit ihren Tipps und Themen sogar selbst Teil davon zu werden.

Hereinspaziert – im Wohnpark Kreuz 1 ist die Pop-up-Redaktion zu finden. Foto: Daniel Harter Die temporäre Redaktion bringt nicht nur das Team der Redaktion mitten in die Stadt, sondern auch jede Menge spannende Formate mit. Neben einem Blick hinter die Kulissen des Redaktionsalltags sind Aktionstage und vieles mehr geplant.

Wer schon immer einmal mit einem Redakteur über eine Idee oder ein Thema sprechen wollte, hat hier die perfekte Gelegenheit dazu.

Mit den Menschen ins Gespräch kommen

Ziel der Aktion ist es, Transparenz zu schaffen, Nähe zu zeigen – und mit den Menschen direkt vor Ort ins Gespräch zu kommen. Die Redaktion lädt ausdrücklich dazu ein, vorbeizuschauen, Fragen zu stellen oder eigene Geschichten zu erzählen.

Eröffnet wird die Pop-up-Redaktion am Mittwoch, 5. November. Ab dann ist sie für alle Interessierten von Montag bis Freitag täglich von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Immer donnerstags ist Digitaltag – dann beantworten unsere Profis alle Fragen rund um das E-Paper und zu unserem speziellen Pop-up-Angebot, bei dem sich Interessierte das Digitalpaket für 24 Monate zum Aktionspreis sichern und ihr Tablet direkt in der Pop-up-Redaktion gratis mitnehmen können.