Wie Lokalnachrichten entstehen: Redaktion poppt in Bad Dürrheim auf

Die Pop-up-Redaktion des Schwarzwälder Boten in Bad Dürrheim lässt Journalismus hautnah erleben.
Wie entsteht eigentlich eine Zeitungsseite? Was macht eine gute Geschichte aus? Und wie arbeitet ein Lokalredakteur täglich vor Ort? Antworten auf diese Fragen geben die Neckarquelle und der Schwarzwälder Bote in ihrer Pop-up-Redaktion in Bad Dürrheim, die vom 5. bis 28. November ihre Türen im Wohnpark Kreuz 1 öffnet. Hier haben Besucher die Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn Lokalnachrichten entstehen – und mit ihren Tipps und Themen sogar selbst Teil davon zu werden.