1 Ein E-Roller der Firma Zeus steht in der Färberstraße. Foto: Kupferschmidt

In Stuttgart düsen sie schon seit 2019 durch die Stadt, in Villingen-Schwenningen kann man sich seit März mit den E-Tretrollern fortbewegen. Wie zufrieden ist das Unternehmen Zeus mit seinem Standort in der Doppelstadt?















Villingen-Schwenningen - Sie sind schnell, leicht und stehen mittlerweile geradezu an jeder Ecke: die E-Scooter. Seit März kann man mit dem E-Tretroller des Herstellers Zeus in Villingen-Schwenningen von A nach B fahren. Die Handhabung ist einfach, man nimmt sich einen Roller, der gerade in der Nähe steht. Den nächste Punkt, an dem man einen Roller finden kann, sieht man über die Zeus App. Dann bucht man den Roller, fährt in einem Tempo von maximal 20 Stundenkilometern wohin auch immer man möchte und stellt ihn anschließend an einer beliebigen Stelle ab.