Wie Kinder spielend Mathe lernen: Lahrer Erzieherinnen werden zu Buchautoren

1 Die Kinder des Burgheimer Kindergartens werden auf pädagogisch sinnvolle Weise beschäftigt. Foto: privat

Fachkräfte des evangelischen Kindergartens Burgheim haben mit Erziehungswissenschaftler Gerhard Friedrich ein Buch darüber geschrieben, wie Kinder spielend Mathe lernen. Grundlage waren ihre eigenen Beobachtungen in der Kita.









Link kopiert



Mathematik und Kindergarten sind für viele ein Paar, das nicht zusammenpasst. Doch wissenschaftlich wurde schon längst erkannt, dass der Grundstein für mathematische Kompetenzen schon in der frühen Kindheit gelegt wird. Fachkräfte aus dem evangelischen Kindergarten Burgheim in Lahr haben es sich gemeinsam mit dem habilitierten Erziehungswissenschaftler Gerhard Friedrich zur Aufgabe gemacht, mathematische Lernprozesse in der frühen Kindheit in Form eines Buches zu beleuchten und sichtbar zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kindergartens.