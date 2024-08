So geht das Spiel mit den Murmeln

Wie Jungs in Villingen früher spielten

1 Die einen sagen Murmeln, die anderen Glaser, beliebt war das Spiel mit den „Kigele“ zu früherer Zeit vor allem auch bei den Jungs in Villingen. Foto: Wolfgang Bräun

Es gab tatsächlich Zeiten, in denen Kinder vom sechsten bis zum zehnten oder zwölften Lebensjahr stundenlang draußen spielten. Damals, als nur jeder zehnte Haushalt einen Saba-Fernseher und vielleicht schon ein Telefon hatte, und das dann noch mit Wählscheibe.









Link kopiert



Jene Zeiten also, in denen Kinder, zumeist natürlich die Buben, Mittage lang „Kigele“ spielten. Ja, Kigele. In nördlichen Regionen der Republik als Spiel mit Murmeln beliebt.