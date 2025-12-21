Wie im Weihnachtsfilm: Weihnachtshaus in Hochmössingen sorgt für Staunen

Dieses Haus in Hochmössingen sieht aus, als sei es der Kulisse eines Weihnachtsfilms aus Hollywood entsprungen: Bunte Farben, Leuchten und Blinken – man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Immer wieder halten Autofahrer und Spaziergänger an, um Fotos vom Weihnachtshaus zu schießen. Aber wer wohnt da eigentlich? Und welcher Aufwand steckt hinter dem Hingucker?

Eines ist schnell klar: Die Familie Fira liebt Weihnachten. Vor zehn Jahren von Rumänien nach Deutschland ausgewandert, hat sie sich in Hochmössingen gut eingelebt. Einen Makel hat das etwa 1300-Einwohner-Dorf aber: Es gebe keinen Weihnachtsmarkt. Tochter Denisa erzählt, dass ihr Vater Paul es sich deshalb zur Aufgabe gemacht habe, auf andere Weise Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Stundenlang im Einsatz

Zwar habe die Familie bereits in Rumänien gut und gerne viel geschmückt, so richtig Gas gegeben habe Vater Paul aber erst in Deutschland, erzählt Denisa. Und er lege jedes Jahr eine Schippe drauf. Jeden Samstag seit Anfang November habe er von morgens bis abends gewerkelt, was das Zeug hält, erzählt seine 18-jährige Tochter.

„Gefühlt alle zehn Sekunden steigen Leute aus ihren Autos aus, machen Fotos und sagen meinem Vater, wie toll sie das finden – das motiviert ihn richtig“, sagt Denisa. Wer weiß also, was er sich für Weihnachten 2026 einfallen lässt.

1000 Euro für neue Deko

Zehn zehn Meter lange Lichterketten sind es übrigens, die das Haus zum Leuchten bringen. Dazu gibt es mehrere riesige aufblasbare Figuren im Garten – vom Tor mit der Aufschrift „Merry Christmas“ bis zur Krippe mit Jesus, Maria und Josef. Alleine in diesem Jahr habe die Familie rund 1000 Euro für neue Dekoration ausgegeben, erzählt Denisa.

Sind an Halloween dann also Skelette und Riesenspinnen im Garten zu finden? Nein, sagt Denisa. Die Freude an der Dekoration beschränkt sich nur auf Weihnachten. Und auch ohne Schnee und Frost dürfte das „Winter Wonderland“ in Hochmössingen nicht nur Weihnachtsfans hoffentlich ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern.