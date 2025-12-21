Wie im Weihnachtsfilm: Weihnachtshaus in Hochmössingen sorgt für Staunen

Hunderte Meter Lichterketten und leuchtende Rentiere schmücken den Garten: Ein Haus in Hochmössingen erinnert an einen Weihnachtsfilm aus Hollywood. Wer steckt dahinter?
Dieses Haus in Hochmössingen sieht aus, als sei es der Kulisse eines Weihnachtsfilms aus Hollywood entsprungen: Bunte Farben, Leuchten und Blinken – man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Immer wieder halten Autofahrer und Spaziergänger an, um Fotos vom Weihnachtshaus zu schießen. Aber wer wohnt da eigentlich? Und welcher Aufwand steckt hinter dem Hingucker?