Wie hoch steigt der Mindestlohn? (2026/2027)

Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu erwarten haben, und wie Deutschland im EU-Vergleich steht.
Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland folgt einer kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung – ebenso wie das Kindergeld, das zum 1. Januar 2026 erneut steigt. Nach dem aktuellen Stand von 12,82 Euro pro Stunde im Jahr 2025 stehen auch beim Mindestlohn bereits die nächsten Erhöhungsschritte fest. Nach der Mindestlohnkommission im Sommer hat nun auch das Bundeskabinett der Koalition aus CDU/CSU und SPD zugestimmt.