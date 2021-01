Wie geht es weiter? Schulen in Villingen-Schwenningen planen weiter Homeschooling

Gleichwohl wünscht er sich, dass die Schüler ab Montag wieder in die Schulen gehen können. Die hätten sich in den zurückliegenden Monaten nicht als Hotspots erwiesen, und Fernunterricht sei aus unterschiedlichen Gründen nicht für alle Kinder und Familien die Lösung, sagt Berthold. Aber er sagt auch: "Wenn die Zahlen nicht stimmen, zieht der Gesamtelternbeirat bei Schulschließungen natürlich mit."

Mit einer Fernbeschulung nach den Weihnachtsferien rechnet Simone Duelli-Messmer, die Geschäftsführerin der städtischen Gymnasien und Schulleiterin am Hoptbühl-Gymnasium. Die Vorbereitungen dazu habe man schon im Herbst erledigt: Die Plattform Moodle wurde vom Land nachgerüstet und hat sich vor Weihnachten beim Online-Unterricht mit den Schülern der Kursstufe bewährt. "Wir können also auch ad hoc zum Homeschooling übergeben", sagt sie.

Schwierige Entscheidung

Unangenehm empfindet sie allerdings die Ungewissheit im Bezug auf die mögliche Kombination von Präsenz- und Fernunterricht. Einen Wechselunterricht zu bewerkstelligen, sieht sie insofern als problematisch an, als an ihrem Gymnasium nicht jeder Lehrer über einen PC verfügt. "Ich kann mir daher noch nicht vorstellen, wie das parallel laufen soll." Das betrifft auch das angedachte Vorgehen, nur die Klassen fünf und sechs sowie die Abgangsstufen in die Schulen kommen zu lassen.

Simone Duelli-Messmer zeigt Verständnis für die viel kritisierte Schulpolitik des Landes. "Ich wollte momentan auch nicht entscheiden müssen", gibt sie zu. Dem "Fahren auf Sicht" liege schließlich der Wunsch zu Grunde, den Schülern ein Maximum und Optimum an Unterricht zu ermöglichen, was eine frühzeitige Koppelung von Maßnahmen zum Beispiel an Inzidenzwerte wahrscheinlich verhindert hätte.

Gabriele Cernoch-Reich ist Geschäftsführerin unter anderem der Grundschulen und leitet die Haslachschule in Villingen. Sie vermutet, dass man im Grundschulbereich ab Montag lediglich mit einer Notgruppe an den Start gehen wird. "Die Eltern brauchen das", weiß sie aus dem ersten Lockdown. Antworten für die gerade zahlreichen Anfragen hat allerdings auch sie noch nicht. Für einen Fernunterricht sieht sie ihre Schülerschaft nicht vorbereitet, zumal die von der Stadt "schon längst" bestellten Endgeräte noch nicht geliefert wurden und damit die technischen Voraussetzungen nicht für alle Kinder gegeben sind.

Lernpakete vorbereitet

An ihrer Haslachschule bereiten sich die Lehrerkollegen deshalb schon darauf vor, ab Montag wieder Lernmaterialpakete zu schnüren, die von den Eltern abgeholt werden. Der Austausch bei Fragen findet dann entweder per Mail oder telefonisch statt.

Beide, Gabriele Cernoch-Reich und Simone Duelli-Messmer, bestätigen, dass örtliche Schulen sich in der jüngsten Vergangenheit nicht als "Spreader" erwiesen haben. Am Hoptbühl-Gymnasium gab es den Fall eines infizierten Schülers, zwei weitere erkrankten während der Ferien, Lehrer waren gar nicht betroffen. An der Haslachschule gab es gar keinen Fall.