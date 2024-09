Wie geht es weiter mit dem Klinikum Tuttlingen?: So wird das Klinikum für die Zukunft fit gemacht

1 Die bauliche Entwicklungsplanung für das Tuttlinger Klinikum: Die roten Pfeile markieren die neu geplanten Gebäude am bestehenden Standort. Foto: Cornelia Hellweg/Quelle: Klinikum Landkreis Tuttlingen

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen stellt sich für die Zukunft auf. Die Eckpunkte erläuterte Geschäftsführer Sebastian Freytag in einem Vortrag.









Die beabsichtigte Erweiterung des Klinikums in Tuttlingen findet am bestehenden Standort statt. Ein Neubau auf der grünen Wiese erteilt man eine Absage. Die Eckpunkte der Weiterentwicklung des Krankenhauses an der Zeppelinstraße in Tuttlingen erläuterte Geschäftsführer Sebastian Freytag in einem Vortrag im Rahmen der Reihe „Ärzte im Dialog“. Der Krankenhausträger ist der Landkreis Tuttlingen. Als Einrichtung der Grund- und Regelversorgung verfügt das Klinikum über elf Fachabteilungen mit insgesamt 324 stationären Betten. Knapp 1000 Mitarbeiter sind dort tätig.