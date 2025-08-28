Wie geht es den Opfern?: Neue Details zur schlimmen Poller-Attacke in Horb

Nach dem Angriff mit einem Metallpoller: Die 41-Jährige kämpft wohl weiter um ihr Leben. Es herrscht große Betroffenheit über die brutale Attacke. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.
Was müssen das für schlimme Szenen gewesen sein: Plötzlich steht mitten in der Nacht ein 27-jähriger Mann vor einem und schlägt mit einem Metallpoller zu. Das ist Frauen an der Bildechinger Steige passiert. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft – wegen versuchter Tötung. Und alle bangen um das 41-jährige Opfer, dass in der Uni-Klinik Tübingen liegt.