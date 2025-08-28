Wie geht es den Opfern?: Neue Details zur schlimmen Poller-Attacke in Horb

Nach dem Angriff mit einem Metallpoller: Die 41-Jährige kämpft wohl weiter um ihr Leben. Es herrscht große Betroffenheit über die brutale Attacke. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.

Was müssen das für schlimme Szenen gewesen sein: Plötzlich steht mitten in der Nacht ein 27-jähriger Mann vor einem und schlägt mit einem Metallpoller zu. Das ist Frauen an der Bildechinger Steige passiert. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft – wegen versuchter Tötung. Und alle bangen um das 41-jährige Opfer, dass in der Uni-Klinik Tübingen liegt.

Es herrscht gedrückte Stimmung in vielen Gastronomien in Horb. Denn: Nach der Poller-Attacke auf die 41-Jährige, die in einer Gastronomie als Servicekraft arbeitet, bangen viele um das Schicksal ihrer Kollegin. Es heißt aus dem Umfeld: „Sie schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wir warten stündlich auf bessere Nachrichten.“ Polizei und Staatsanwaltschaft hatten einen Tag nach der Poller-Attacke zum Zustand der 41-Jährigen geschrieben, dass sie nicht mehr in „akuter Lebensgefahr“ sei.

Die andere Frau (31), die auch Opfer der Poller-Attacke wurde, ist inzwischen wieder zu Hause. Ein Angehöriger zu unserer Redaktion: „Sie erholt sich gerade. Sie möchte nichts zu dem Vorfall sagen.“

Doch wie kam es zu der Poller-Attacke in der Bildechinger Steige? Nach Informationen unserer Redaktion soll das Drama in einer Gaststätte in der unteren Kernstadt begonnen haben. Hier arbeitet die 41-Jährige – das spätere Opfer, das bei der Poller-Attacke lebensgefährlich verletzt wurde. Der Eritreer (27) soll hier Schulden gehabt haben. Deshalb habe ihm die 41-Jährige kein Bier mehr geben wollen. Der Mann soll aggressiv geworden sein. Daraufhin wurde der 27-Jährige hinausgeworfen.

Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von einem „27-jährigen eritreischen Staatsangehörigen, der sich seither in Untersuchungshaft befindet. Es handelt sich hierbei um einen Asylbewerber, der seit 2015 in Deutschland lebt und hier auch gearbeitet hat.“ Der Täter soll eine Anstellung in der Horber Raumschaft haben, heißt es.

Die Poller am unteren Marktplatz. Der dritte von rechts ist locker und lässt sich herausziehen. Hat der mutmaßliche Täter (27) damit die Frauen überfallen? Foto: Jürgen Lück

Die 41-Jährige und ihre 31-jährige Freundin sollen nach Feierabend in der unteren Kernstadt in einer Gastronomie im Umkreis des unteren Marktplatz gewesen sein. Beide hätten Kaffee getrunken. Der mutmaßliche Täter hatte die 41-jährige wiedererkannt und sie aggressiv beschimpft. Der Wirt habe ihn rausgeworfen. Dann kam es zur Poller-Attacke.

Hat der mutmaßliche Täter seinen Opfern aufgelauert? Das könnte sein. Denn: Der Tatverdächtige wohnt in der Nähe des Tatorts an der Bildechinger Steige.

Die Kripo-Ermittler am Dienstag, 26. August, bei den Ermittlungen in der Bildcchinger Steige. Hier wohnt auch der mutmaßliche Täter. Foto: Jürgen Lück

Unsere Redaktion fragte die Polizei an, ob dieser Hergang der Poller-Attacke so stimmt. Ein Polizeisprecher: „Die Ermittlungen des Vorfalls sind im vollen Gange. Wir werden das beantworten können, sobald die Fakten in belastbarer Form vorliegen.“

Jetzt kommt raus: Mann attackierte noch eine weitere Frau Ein Leser hatte geschrieben: „Der Täter hat Streit mit drei Frauen angefangen und vor der Tat Morddrohungen ausgesprochen. Es waren drei Frauen, die dieser Eritreer nach seinem Hausverbot in dem Lokal, wo diese Frauen zu Gast waren, angegriffen hat. Eine dritte Frau hat er mit dem Metallpfosten verfehlt und neben ihr in den Boden geschlagen.“

Ein Polizeisprecher bestätigt: „Im Zuge der Ermittlungen ist ein auf diesen beschriebener Vorfall passendes Geschehnis mittlerweile aktenkundig. Diesbezüglich wird auch eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung mit vorgelegt. Was eine möglich Bedrohung angeht, so muss diese noch verifiziert werden.“