Wie gefährlich sind Bubbles auf Social Media?: Jugendoffiziere und ihr „Einsätze“ an Schulen

1 Die Jugendoffiziere Marlon Klier (links) und Jan Volkmann erklären Kultusministerin Theresa Schopper, wie das Planspiel für Schüler funktioniert. Foto: Felix Biermayer

Jugendoffiziere der Bundeswehr besuchen Schulen, um mit den Jugendlichen dort über die Krisen der Welt zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Nun trafen zwei von ihnen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im KSK-Besucherzentrum. Alle sehen ein grundlegendes Problem.









Die letzten Jahre haben gezeigt, wie zerbrechlich der Frieden in Europa ist. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat in Deutschland zu einem sicherheitspolitischen Umdenken geführt. „Zeitenwende“ lautet das politische Zauberwort. In die Bundeswehr wird mehr investiert. Die Abwehrfähigkeit von Nato und Europa steht im Zentrum der Überlegungen.