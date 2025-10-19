Wie es die anderen machen: Moderne Wehrpflicht in Europa

Skandinavier und Balten haben moderne Wehrdienstmodelle, die von der Gesellschaft getragen werden. Deutschland ist dafür zu unentschlossen.
Wie Deutschland künftig die Wehrpflicht gestaltet, darüber streiten die Regierungsparteien von CDU, CSU und SPD heftig – sowohl innerhalb ihrer eigenen Kreise wie auch miteinander. Ein Blick vor allem auf die skandinavischen und baltischen Länder, aber auch nach Österreich würde ihnen zeigen: Verschiedene Wehrdienstmodelle funktionieren in Europa, könnten sogar übernommen werden – wenn Deutschland digital fortschrittlicher wäre, den Ernst der sicherheitspolitischen Herausforderungen begreifen und entschlossener reagieren würde sowie Bürokratie abbauen würde.