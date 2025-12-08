Wie die Jahre ihn prägten: Furtwangens scheidender Bürgermeister weiß so manches Schmankerl

Bei Josef Herdner naht nach 16 Jahren das Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister von Furtwangen. Er weiß so manches Schmankerl zu erzählen, berichtet aber auch von Herausforderungen.
Beheimatet ist Josef Herdner im Triberger Stadtteil Nußbach, aber natürlich auch mit Furtwangen eng verbunden. „Ich habe eine Studentenbude hier“, schmunzelt er. Und das werde er voraussichtlich auch im Ruhestand so beibehalten. Ab dem neuen Jahr sei er zwar nicht mehr Furtwangens Bürgermeister, doch die eine oder andere Aufgabe wolle er weiterhin hier wahrnehmen.