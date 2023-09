Kapitän Olaf ist wieder an Bord: Trotz seines Joggingunfalls will Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag (5. September) in München auftreten und die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility offiziell eröffnen. Die Autobranche erhofft sich von ihm eine klare Positionierung beim viel diskutierten Industriestrompreis, der sie im weltweiten Wettbewerb entlasten würde.

Kanzler-Sturz mal anders

Eigentlich stellt man sich einen Kanzler-Sturz ja ganz anders vor. Aber so viel steht fest: Alle Augen werden sich in den nächsten Tagen auf den Kanzler richten. Genauer gesagt auf seine Augenklappe. Denn nach seinem Sturz beim Laufen trägt Scholz wegen seiner Gesichtsverletzungen eine schwarze Augenklappe über dem rechten Auge. Der SPD-Politiker zeigte am Montag zwei Tage nach dem Unfall seine Verletzung erstmals der Öffentlichkeit.

Die Politik-Welt richtet Genesungswünsche aus und staunt über die Standhaftigkeit und Selbstironie des eher als dröge bekannten Kanzlers. Scholz selbst war es, der auf Internetplattform X ein Foto verbreitete, auf dem Schürfwunden über die ganze rechte Gesichtshälfte verteilt zu sehen sind.

Das Netz schmunzelt und postet Memes

Olaf Scholz scheint’s gelassen zu nehmen. „Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“, schreibt er und fügt hinzu: „Wer den Schaden hat . . . Bin gespannt auf die Memes.“

Und was macht das Netz: Es schmunzelt und kommt Scholz’ Erwartung umgehend nach und postet fleißig Memes. Wir haben einige der schönsten für Sie zusammengestellt. Aye, aye Piratenkapitän Olaf:

Memes sind übrigens in den sozialen Medien verbreitete Bilder mit oft humoristischen Kommentaren.