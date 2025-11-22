Wie bei „Bares für Rares“: Mannheimer Auktionshaus hat St. Georgen gleich doppelt im Blick

Die Kunstsprechstunde nach dem Prinzip der TV-Sendung „Bares für Rares“ kehrt nach nach St. Georgen zurück. Und das Auktionshaus hat sogar noch größere Pläne für die Bergstadt.

Einfach mal in der obersten und untersten Schublade nachschauen, den Dachboden durchsuchen und einfach nach potenziellen Raritäten Ausschau halten – dafür können St. Georgener die kommenden Tage bis Samstag, 29. November, nutzen. Dann nämlich findet im Deutschen Phonomuseum eine weitere – die mittlerweile zweite – Kunstsprechstunde des Mannheimer Auktionshauses statt.

Nach dem Erfolg der ersten Auflage habe man nicht lange gezögert, ein weiteres Mal den Weg in die Bergstadt anzutreten, sagt Charles Bamberger, Initiator der Kunstsprechstunde, die sich am Prinzip der TV-Sendung „Bares für Rares“ orientiert.

60 Besucher fanden vor fast genau einem Jahr – Anfang November 2024 – ihren Weg in die Räume des Museums, wo sie von Bamberger und weiteren Experten in Empfang genommen wurden.

Und nicht nur mit der gesamten Resonanz war Bamberger zufrieden – auch „etliche besondere Stücke“ seien bei der Kunstsprechstunde in der Bergstadt dabei gewesen. „Beispielsweise war ein sehr schönes Bild von Ernst-Ulrich Kirchner dabei“, schildert er. Statt der 30 oder 50 Euro, auf welche die Frau hoffte, schätzte der Experte das Kunstwerk auf bis zu 30 000 Euro. Auch ein wertvolles Collier – „Designerschmuck aus Amerika“ – sei unter den Gegenständen gewesen, welche die Experten des Auktionshauses in St. Georgen begutachteten.

Ehrliche Einschätzung bringt Klarheit

Und sogar einige Gegenstände in einem Lagerraum der Stadt haben die Experten des Auktionshauses Bamberger zufolge im Nachgang der vergangenen Kunstsprechstunde im Auftrag der Stadtverwaltung taxiert. Unter anderem um einige Ölgemälde sei es dabei gegangen.

Bei der Kunstsprechstunde geht es zunächst einmal darum, eine Einschätzung zum Wert der Stücke zu bekommen. Vom Gemälde unbekannter Herkunft über die Perlenkette aus dem Nachlass der Großmutter bis hin zur Statue, die seit Jahren auf dem Dachboden steht, ist alles willkommen.

Auch Gemälde werden bei den Kunstsprechstunden oftmals in Augenschein genommen. Foto: Andreas Fischer

„Für viele unserer Kunden ist es einfach ein gutes Gefühl, durch Klarheit zu bekommen“, sagt Bamberger. Kunstbilder, Skulpturen, Farbedelsteine, Armband- und Taschenuhren, Schmuck alt wie neu, Münzen und Kleinkunst – in all diesen Bereichen bringt das Team Expertise mit. Und die Sachkundigen, die hier vor Ort sind, nehmen sich nicht nur Zeit, um das fragliche Stück zu begutachten und seine Geschichte zu erfahren, sondern sagen auch ganz offen, ob man es mit Ramsch oder einem wirklich wertvollen Stück zu tun hat, betont Bamberger.

Kein Druck bei der Entscheidung

Denn auch wenn die Experten des Auktionshauses sich für einen Gegenstand interessieren, diesen in Kommission nehmen oder bei einer Auktion listen lassen wollen, liege es ihnen fern, den Preis zu drücken, sagt Bamberger. Das ist nicht ganz uneigennützig: Wird der Gegenstand etwa versteigert, ist das Auktionshaus prozentual beteiligt – und mit der gebotenen Summe steigt auch die Provision.

Zeitdruck bestehe bei der Entscheidung, ob das Stück veräußert werden soll, aber nie, betont Bamberger. „Es liegt uns fern, irgendjemanden unter Druck zu setzen“, erklärt Bamberger. Stattdessen gebe man den Kunden alle relevanten Informationen mit – und lasse ihnen die notwendige Bedenkzeit.

Auktionshaus möchte Dependance eröffnen

Bamberger ist bereits gespannt, welche Gegenstände die Experten bei der Kunstsprechstunde in St. Georgen erwarten. Offenbar lagern auf den Dachböden der Bergstadt ganz besonders viele wertvolle Stücke – diesen Eindruck hinterließ zumindest die erste Kunstsprechstunde. Und der war so stark, dass dass Auktionshaus nun sogar plant, nach Süden zu expandieren und eine Dependance in St. Georgen zu eröffnen.

Derzeit, berichtet Bamberger, sei man auf der Suche nach geeigneten Räumen in der Region – in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern um die Bergstadt. Doch: „Es ist nicht so einfach, das Richtige zu finden“, sagt Bamberger. Die Suche laufe aber weiter. Denn Bamberger ist sich sicher, dass ein Standort des Auktionshauses ein Gewinn für die Region wäre. Einschätzungen ähnlich wie bei der Kunstsprechstunde, aber auch Hausbesuche und Ähnliches wären ihm zufolge möglich.

Die Kunstsprechstunde

Termin

Die Kunstsprechstunde findet am Samstag, 29. November, zwischen 10 und 17 Uhr im Deutschen Phonomuseum statt.

Prinzip

Am Eingang werden die Besucher – je nachdem, welche Gegenstände sie im Gepäck haben – einem der Experten zugewiesen. Dieser nimmt den Gegenstand in Augenschein und befragt die Besucher zu einer Geschichte. Am Ende gibt er seine Expertise zum Stück ab.

Anmeldung

Wer zur Kunstsprechstunde kommen möchte, sollte sich vorher anmelden, empfehlen die Organisatoren dringend. Ein Termin kann unter 0621/48 20 69 19 oder 0176/60 43 14 32 reserviert werden. Aber auch ein spontaner Besuch ist möglich. Dieser ist dann jedoch möglicherweise mit Wartezeiten verbunden.