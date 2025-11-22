Wie bei „Bares für Rares“: Mannheimer Auktionshaus hat St. Georgen gleich doppelt im Blick

Die Kunstsprechstunde nach dem Prinzip der TV-Sendung „Bares für Rares“ kehrt nach nach St. Georgen zurück. Und das Auktionshaus hat sogar noch größere Pläne für die Bergstadt.
Einfach mal in der obersten und untersten Schublade nachschauen, den Dachboden durchsuchen und einfach nach potenziellen Raritäten Ausschau halten – dafür können St. Georgener die kommenden Tage bis Samstag, 29. November, nutzen. Dann nämlich findet im Deutschen Phonomuseum eine weitere – die mittlerweile zweite – Kunstsprechstunde des Mannheimer Auktionshauses statt.