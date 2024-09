Wie Ausgemeindungen funktionieren: Laufen darf nicht einfach davonlaufen

1 Packt Laufen die Koffer? Es sieht nicht danach aus – und wäre schwierig. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Die Idee, Laufen sollte die Stadt Albstadt verlassen, hatte ein Zuhörer in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates im Stadtteil an der Eyach vorgebracht – ein Vorschlag, der nicht zum ersten Mal gefallen ist. Aber: Dürfte Laufen überhaupt so einfach austreten?









„Rein theoretisch sind Umgemeindungen möglich“, erklärt Sabrina Lorenz von der Pressestelle des Regierungspräsidiums Tübingen auf Anfrage unserer Redaktion, ob der Stadtteil Laufen denn so einfach die Koffer packen und die Gesamtstadt Albstadt verlassen dürfte, wie es ein Zuhörer in der Ortschaftsratssitzung am Montag vorgeschlagen hatte.