Wie anderswo gelernt wird: Japanische Studenten besuchen das Beruflichen Schulzentrum Hechingen

Besuch Japanische Studenten interessieren sich für das deutsche Bildungssystem und haben sich am Beruflichen Schulzentrum in Hechingen umgesehen.
Die Schulgemeinschaft des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) durfte vierzehn Studenten aus Japan empfangen. Thomas Bartle, der den Aufenthalt in Hechingen und das Programm federführend organisiert hatte, sowie der begleitende Professor Sven Holst aus Japan wurden im Atrium am Schlossberg von der stellvertretenden Schulleiterin Leonie Schneider-Loye und einer elften Klasse des beruflichen Gymnasiums begrüßt.