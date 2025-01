Wie Albstadt in Stuttgart wirbt Damit die neuen Hotelbetten voll werden

Wenn am Samstag die Tourimus-Messe CMT in Stuttgart beginnt, ist Albstadt – wie seit vielen Jahren – dabei, aber unter neuen Vorzeichen: Wie reagiert die Stadt auf das deutlich wachsende Angebot an Betten? Haben kleinere Pensionen das Nachsehen?