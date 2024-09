1 U17-Torjäger Stepan Sokol (links) fehlt aufgrund einer Knieverletzung auch beim Saisonstart. Foto:

Einige Leistungsträger fallen verletzt aus. Trainer Sebastiano Lo Castro sagt: „Die Jungs rücken nun enger zusammen.“ U20 hat in der DNL Heimspiele gegen die Düsseldorfer EG.









Die U20 der Wild Wings möchte sich am Wochenende in den beiden DNL-Heimspielen gegen Düsseldorf für ihre Auftaktniederlagen gegen Ingolstadt rehabilitieren. Für die U17 beginnt die Saison in der Division Süd mit dem Auswärtsspiel am Samstag (15.45 Uhr) in Bietigheim.