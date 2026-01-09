Widerstand in Hechingen: Die Demokratie entschieden verteidigen

Die Mitgliedsverbände des Gedenkstättenverbunds Gäu-Neckar-Alb haben bei ihrer Mitgliederversammlung in Hechingen einstimmig vor einem Erstarken der Rechtsaußen-Partei AfD gewarnt.
Der Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb hat schwierige Wochen hinter sich. Was am 19. Oktober ein Tag zur Stärkung der Demokratie werden sollte, endete in einem Eklat und in Streitereien: Bei einer Veranstaltung zu Wirkungsmöglichkeiten von Gedenkstätten in der demokratischen Gesellschaft in Rexingen, veranstaltet vom Gedenkstättenverbund, hatte ein junger Mann ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Deutschland, Ehre, Stolz“ und dem Bundesadler getragen. Viele Teilnehmer hatten das als Provokation von Rechts aufgefasst. Der Mann soll sich geweigert haben, das T-Shirt zu verdecken, woraufhin ihm die Veranstalter ein Hausverbot erteilten. Brisant daran: Der 24-Jährige ist der Sohn von Andrea Dettling, der Vorsitzenden des Rexinger Synagogenvereins. Aus diesem wiederum traten in der Folge der Veranstaltung eine Reihe von Mitgliedern aus.