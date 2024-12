Widersprüchliche Aussagen: Unklarer Unfallhergang auf A 81 bei Empfingen - Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen hat sich auf der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Empfingen ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignet. Weil der Unfallhergang noch unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 19-Jähriger gegen 7.20 Uhr mit seinem schwarzen Seat Ibiza auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Empfingen, um auf die Autobahn aufzufahren. Zeitgleich war ein 50-Jähriger mit einem Lastwagen auf der rechten Fahrspur der Autobahn unterwegs.

In diesem Bereich kam es aus bislang ungeklärten Gründen zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, was laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3500 Euro zur Folge hatte.

Lesen Sie auch

Polizei sucht Zeugen

Da sich der Unfallhergang aufgrund der widersprüchlichen Aussagen nicht eindeutig klären lässt, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741-34879-0 mit dem Verkehrsdienst Zimmern in Verbindung zu setzen.