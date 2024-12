Widersprüche zu Sichtungen in New Jersey: Trump: „Etwas seltsames geht hier vor“ – ominöse Drohnen laut US-Regierung „legal“

Was ist los am Himmel über der Nordostküste der USA? Das fragen sich viele Menschen, die dort leben und seit einigen Wochen mysteriöse Drohnen am Himmel beobachten. In dieser Woche hat sich das Weiße Haus erneut zu den Flugobjeekten geäußert, die in der Region rund um New Jersey auftauchen. Laut der US-Regierung sind diese ausnahmslos „legal“ unterwegs.

„Nach unserer derzeitigen Einschätzung handelt es sich bei den Aktivitäten um kommerzielle Drohnen sowie Hobby- oder Polizeidrohnen, die alle legal und rechtmäßig operieren“, erklärte der Sprecher der Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington. Darüber hinaus gebe es auch Flugzeuge oder teils auch Sterne, die fälschlicherweise für Drohnen gehalten würden, sagte Kirby. Begonnen hatte das Phänomen schon im November.

John Kirby: Drohnen operieren „legal“ Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/Andrew Leyden

Die Drohnen hatten in den vergangenen Wochen in Teilen der US-Bundesstaaten New York und New Jersey für Unruhe unter den Anwohnern gesorgt. Bilder der Flugobjekte mit blinkenden Lichtern und Rotoren verbreiteten sich im Internet. Auf entsprechenden Kanälen schossen die Spekulationen ins Kraut. Zur Beunruhigung der Bevölkerung trug bei, dass die Behörden lange Zeit keine Angaben zur Herkunft der Flugobjekte machten.

USA: Drohnen über New Jersey – welche Theorien gibt es?

Im Netz und in Medien kursieren vor allem folgende Theorien:

Drohnen vom Iran gesteuert: eine Theorie vom „iranischen Mutterschiff“ verbreitete der Republikaner Jeff Van Drew. Das Pentagon wies die Spekulationen zurück

Russische Drohnen: Auch wurde die Vermutung geäußert, dass es sich bei den gesichteten Objekten um russische Drohnen wie die Aufklärungsdrohne Orlan-10 handeln könnte, die üblicherweise in kleinen Gruppen operiert

Außerirdische UFOs: Jim Himes, Mitglied des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, sagte beim Fernsehsender Fox dazu: „Lassen Sie mich etwas sagen, das ich mit Sicherheit weiß: Es sind nicht die Iraner, es sind nicht die Chinesen. Es sind keine Marsmenschen.“

US-Militärprogramm: Die Sprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, betonte vergangene Woche, dass es sich bei den Sichtungen nicht um Drohnen des US-Militärs handele

Drohnen von Zivilisten: mit Bausetzen aus dem Netz lassen sich inzwischen High-Tech-Fluggeräte auch selbst zusammenbauen. In Boston im US-Bundesstaat Massachusetts wurden zwei Männer festgenommen, denen ein „gefährlicher Drohneneinsatz“ am internationalen Flughafen der Stadt zur Last gelegt wurde

Drohnen in den USA: Trump befeuert Verschwörungstheorien

Seinen Teil trägt auch der designierte US-Präsident Donald Trump bei, der die Spekulationen nährt. „Irgendetwas Seltsames geht hier vor“, sagte Trump. Der 78-Jährige merkte an, dass die Flugobjekte auch in der Nähe seines Golfclubs in Bedminster im Bundesstaat New Jersey gesehen worden seien. „Ich glaube, ich werde das Wochenende nicht in Bedminster verbringen. Ich habe beschlossen, meine Reise abzusagen.“

Trump beteiligte sich an Verschwörungstheorien, dass die amtierende Regierung etwas mit den Drohnen zu tun habe. Er forderte Joe Biden zu mehr Transparenz auf. „Die Regierung weiß, was vor sich geht. Unser Militär weiß, von wo aus sie gestartet sind“, sagte Trump ohne zu erläutern, wie er darauf kommt. Aus „irgendeinem Grund“ wolle Bidens Regierung sich nicht dazu äußern und die Menschen im Ungewissen lassen, so der Republikaner. Auf die Frage, ob er Einblick in Geheimdienstinformationen zu den Drohnensichtungen erhalten habe, wollte er nicht antworten.

Trump über Drohnen an der Ostküste: „Schießt sie ab!“

Trump sagte weiter, er könne sich nicht vorstellen, dass „der Feind“ hinter den Drohnen stecke. Dann hätte Bidens Regierung die Flugobjekte in die Luft gesprengt. Trump hatte sich bereits vor einigen Tagen zu Wort gemeldet und vorgeschlagen, die Flugobjekte abzuschießen.

Bidens Regierung erklärte, zusätzliche Ressourcen bereitgestellt zu haben. „Es steht außer Frage, dass die Menschen Drohnen sehen“, sagte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas am Wochenende. Bei einigen Sichtungen handele es sich aber um bemannte Flugzeuge, die häufig mit Drohnen verwechselt würden. Seit einiger Zeit dürften Drohnen auch nachts fliegen. „Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass die Menschen heute mehr Drohnen sehen als früher, vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung.“

Mit Material von AFP und dpa.