Widerspruch ist eingelegt: Wackelt Tempo 30 auf der B 415 in Lahr jetzt doch?

Gegen die Beschilderung auf der B 415 ist im Lahrer Rathaus offiziell Widerspruch eingegangen. Die Stadt wird das Thema nach Freiburg weiterleiten.
In die nun schon mehrere Jahre andauernde Debatte um Tempo 30 auf der B 415 kommt neuer Zündstoff: Der Reichenbacher Arsenio Teles da Silva, vor gut einem Jahr als Initiator der Petition gegen die neue Regelung in Erscheinung getreten, hat offiziell Widerspruch eingelegt. Das bestätigen sowohl Teles da Silva als auch die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Wird die Regelung nun tatsächlich rückgängig gemacht?