Widerspruch bei Denkmalamt: Sanierung der Klostermauer in Bad Herrenalb zieht sich weiter hin

Die Sanierung der Klostermauer in Bad Herrenalb ist extrem teuer. Deshalb hat die Stadt Widerspruch eingelegt. Wie ist der aktuelle Stand?
Die Klostermauer ist einsturzgefährdet und muss dringend saniert werden. Doch das wird teuer, da die Mauer auf dem Bad Herrenalber Klostergelände nach Vorgaben des Denkmalschutzes saniert werden muss. Insgesamt soll das rund 320 000 Euro kosten. Bereits im November 2023 war der Fußweg am Gaisbach im Klosterviertel gesperrt worden. Grund war die Instabilität der Mauerkrone der alten Klostermauer, die den Weg seitlich begrenzt. Das habe dazu geführt, dass in mehreren Abschnitten Gesteinsbrocken auf den Weg gefallen sind, teilte die Stadtverwaltung damals mit. Passiert ist seither wenig.