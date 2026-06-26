Wichtigste Einnahmequelle: Das bedeutet die Absage des Libella-Cups wirtschaftlich für den VfL Hochdorf

Auch der 24. Libella-Cup des VfL Hochdorf ist von der Hitze-Generalabsage des WFV betroffen – mit großen wirtschaftlichen Konsequenzen für den Verein.
120 Jugendmannschaften sollten an diesem Wochenende zum 24. Libella-Cup des VfL Hodchdorf kommen. Eigentlich. Doch am Mittwoch sprach der Württembergische Fußballverband wegen der zu erwartenden Hitze eine Generalabsage für dieses Wochenende aus. Betroffen ist davon auch der Libella-Cup – und das trifft den VfL Hochdorf insbesondere wirtschaftlich schwer.