Wichtigste Einnahmequelle: Das bedeutet die Absage des Libella-Cups wirtschaftlich für den VfL Hochdorf

120 Jugendmannschaften sollten an diesem Wochenende zum 24. Libella-Cup des VfL Hodchdorf kommen. Eigentlich. Doch am Mittwoch sprach der Württembergische Fußballverband wegen der zu erwartenden Hitze eine Generalabsage für dieses Wochenende aus. Betroffen ist davon auch der Libella-Cup – und das trifft den VfL Hochdorf insbesondere wirtschaftlich schwer.

WFV ist nun gefordert Grundsätzlich hat Sven Katz Verständnis für die Generalabsage. „Gesundheit ist wichtiger als wirtschaftliche Interessen. Wenn jetzt bei uns ein E-Jugend-Spieler umkippt, dann heißt es, wie man so blöd sein und an diesem Wochenende spielen kann“, sagt der Fußball-Vorstand des VfL Hochdorf und sagt über den WFV: „Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, sondern der Verband das getan hat. Aber der muss jetzt auch schauen, wie er mit den Vereinen umgeht, die davon betroffen sind.“ Im Fußballbezirk Nordschwarzwald gehört dazu auch der SV Tumlingen/Hörschweiler, der an diesem Wochenende sein Sportfest veranstalten wollte. Und auch der Finaltag der Jugend in Betzweiler wurde abgesagt.

Feuerwehr war bereit

Auf die Hitze vorbereitet war der VfL Hochdorf. Am Spielfeldrand wäre eine Gartendusche aufgestellt und am Sportheim Wassersprüher installiert worden. Zudem hätte die Feuerwehr bereitgestanden und für Abkühlung gesorgt. „Wir hätten einiges tun können, um das alles etwas abzumildern. Die Spielzeit hätte auch nur neun Minuten betragen“, erklärt Katz, der in diesem Jahr den DFB-Ehrenamtspreis erhalten hat.

Zumindest ein kleines Alternativprogramm konnte der VfL Hochdorf nun auf die Beine stellen. Neben einem Neunmeterturnier für die C- und D-Jugend wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr eine Wasser-Olympiade ausgetragen. Wie viele der 120 Mannschaften daran teilnehmen werden, kann Katz noch nicht sagen. „Das checken wir gerade ab. Einige haben natürlich abgesagt, aber einige auch zugesagt“, sagt der Fußball-Vorstand.

Wichtigste Einnahmequelle

Zumindest die Kinder werden also trotz der Absage des Libella-Cups etwas Spaß an diesem Wochenende haben – aber den VfL Hochdorf trifft der Ausfall der wichtigsten Einnahmequelle des Jahres hart. „Das ist eine Katastrophe für uns. Diese Einnahmen sind in unserer Haushaltsplanung fest einkalkuliert. Wir müssenjetzt wirklich schauen, wie wir das kompensieren können“, verdeutlicht Katz. Wie hoch die Summe genau ist, die dem Verein entgeht, kann der Fußball-Vorstand nicht sagen. In einem Medienbericht war die Rede von 10.000 Euro, doch das möchte Katz nicht bestätigen.

Klimawandel wird Problem

Völlig offen ist, was die Absage des 24. Libella-Cups für die künftigen Sommer bedeutet – denn Hitze könnte ab jetzt bei solchen Sportveranstaltungen zu einem elementaren Faktor werden. „Seit Jahren redet man vom Klimawandel. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich denke, dass wir in Zukunft mehr damit rechnen müssen“, prognostiziert Katz.