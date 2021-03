1 Angreifer Troy Bourke könnte in Augsburg wieder für die Wild Wings auf dem Eis stehen. Foto: Eibner

Das Ziel ist klar: Durch einen Sieg in Augsburg würden die Schwenninger Wild Wings dem Erreichen des Top-4-Platzes in der Division Süd ein großes Stück näherkommen.

Die Wild Wings haben mit dem 4:1-Sieg gegen Straubing am Montag ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Play-off-Konkurrenten für sich entschieden. Am Donnerstag (18.30 Uhr) sind sie nun bei den Augsburger Panthern zu Gast – wieder ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten.

Zufriedener Coach

Niklas Sundblad fand nach dem Straubing-Spiel lobende Worte für seine Mannschaft: "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung", so der Trainer der Wild Wings. An der Zielsetzung, vor den Duellen mit den Teams der Gruppe Nord auf einem Platz in den Top-4 der Süd-Division zu stehen, habe sich nichts geändert, so der Coach. Durch einen Sieg in Augsburg würden die Wild Wings dem Erreichen dieses Ziels ein großes Stück näherkommen.

Zwei starke Keeper

Im Duell mit den Panthern wird der Schwede Joacim Eriksson wieder das Schwenninger Tor hüten. Aber auch Ersatzkeeper Patrik Cerveny lobte Sundblad noch einmal ausdrücklich: "Patrik hat es gegen Straubing überragend gemacht. Es ist wichtig für uns, dass wir bei Back-to-Back-Spielen (zwei Spielen an zwei aufeinanderfolgen Tagen, Anm. d. Red.) auf ihn setzen können. Einen so starken zweiten Keeper zu haben, das ist ein Luxus."

Generell wünscht sich Sundblad von seiner Mannschaft die gleiche Intensität, die zum Sieg über die Tigers geführt hat. "Wir sind defensiv sehr gut gestanden und haben kaum etwas zugelassen. Das muss auch gegen Augsburg wieder so gut funktionieren", so der Coach. Außerdem sei es Teil des Matchplans, gegen die Panther einen guten Start zu erwischen und in der Anfangsphase hellwach zu sein.

Während die Schwenninger am Montagabend zuletzt im Einsatz waren, musste Augsburg einen Tag später noch ran. Am Dienstagabend taten sich die Panther gegen den Tabellenletzten aus Nürnberg lange schwer, drehten einen 0:2-Rückstand allerdings noch zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung.

Auf Augenhöhe

Ein Blick auf die Tabelle der Gruppe Süd offenbart, wie wichtig ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten für die Wild Wings wäre. Mit 30 Punkten stehen diese aktuell auf Rang vier – Augsburg und Straubing sitzen den Schwenningern jedoch mit jeweils 27 Zählern im Nacken.

Ob Niklas Sundblad den selben Reihen vertraut wie gegen Straubing, wird sich erst spontan vor der Partie entscheiden. "Das hängt davon ab, ob Troy Bourke wieder spielen kann. Er fühlt sich gut, aber die Entscheidung treffen wir erst kurz vor dem Spiel", verrät Sundblad. Ganz sicher nicht zur Verfügung stehen wird weiterhin Verteidiger Emil Kristensen. "Wir hoffen, dass er gegen München wieder spielen kann", blickt Sundblad bereits auf die Auswärtspartie bei Red Bull am kommenden Dienstag (19.30 Uhr).