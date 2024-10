Wichtiges Derby: Wer wird die Nummer eins im Kreis Calw?

SV Oberreichenbach – Spvgg Berneck/Zwerenberg (Sonntag, 10.30 Uhr) Durch das 1:1-Unentschieden der Fußballerinnen der Spvgg Berenck/Zwerenberg im Heimspiel gegen den TSV Granheim bei gleichzeitigem Auswärtssieg des SV Oberreichenbach (3:0 beim SC Unterzeil/Reichenhofen) wird das Kreis-Derby am Sonntag in der Landesliga zu einem Verfolgerduell. Beide Teams belegen mit je sieben Punkte die Plätze vier und fünf mit drei beziehungsweise fünf Punkten Rückstand auf die Top-Teams TSV Lustnau und SV Granheim. Als dritter im Bunde mischt noch Aufsteiger SV Deuchelried auf Platz drei in der Verfolgerrolle mit.

Es geht um Prestige

Das Derby ist natürlich viel mehr als nur ein Verfolgerduell. Es geht darum, wer die Nummer eins im Kreis Calw ist. Es geht um Prestige – und die Spielerinnen kennen sich gut. So gibt es für den SV Oberreichenbach ein Wiedersehen mit Ex-Mitspielerin Svenja Grossmann. Dazu kommt die ehemalige Gechingerin Anna Knepper bei den Gästen erstmals als Landesligaspielerin zum SVO.

Die Gäste bringen auch die Favoritenrolle mit. Auch wenn die Tabelle aktuell einen anderen Eindruck erweckt – eine Jana Rutz, Alicia Roller, Sandra Honigmann und Laura Keck haben einen Namen im Frauenfußball.

In diese Richtung zielt auch der Weg von SVO-Trainer Holger Simon, der sein Team ständig weiter entwickeln will: „Wir befinden uns immer noch in Lernprozessen“, sagt der Schömberger über den letztjährigen Aufsteiger in die Landesliga. Das zweite Jahr gilt als das schwierigere. Aus diesem Grund hält er auch an der taktischen Marschroute fest, aus einer verstärkten Defensive heraus auf Konter zu spielen.

Starke Stürmerinnen

In der vergangenen Saison konnte die Spvgg Berneck/Zwerenberg beide Derbys mit 3:1 für sich entscheiden. Ein erneuter Sieg des Teams von Trainer Manuel Gall ist jedoch keinesfalls vorprogrammiert. Interessant ist, dass beide Mannschaften aktuell Top-Torschützinnen der Liga in ihren Reihen haben. Nach Selina Rittlinger vom TSV Albeck mit sechs Treffern stehen Jana Alberecht vom SV Oberreichenbach und Elisa Lutz von der Svpgg Berneck/Zwerenberg mit jeweils fünf Toren auf Platz zwei in der Torschützenliste der noch jungen Saison. Beide Spielerinnen haben somit fast alle Tore ihres Teams geschossen, Elisa Lutz gar so viel wie in der gesamten letzten Saison. Deshalb werden die beiden Trainer sicher besonders großes Augenmerk darauflegen, die torgefährlichen Stürmerinnen des Gegners zu neutralisieren.