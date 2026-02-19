Wichtiges Abkommen: So bekennt sich Basel zu Europa

Der Vorstand der Handelskammer beider Basel hat sich intensiv mit der künftigen Beziehung der Schweiz zur Europäischen Union auseinandergesetzt.
Botschafter Patric Franzen, Chefunterhändler des Bundesrats für die Bilateralen III, präsentierte den Vorstandsmitgliedern die Fakten zum ausgehandelten Paket. Der Vorstand der Handelskammer beider Basel (HKBB) spricht sich nach einer engagierten Diskussion klar für das Vertragspaket aus und beschließt zudem die Nein-Parole zur Chaos-Initiative, wie es in einer Mitteilung heißt.