Wichtiger Steuerzahler verlässt Gemeinde: Starzach steckt tief im Minus fest

1 Ein zerbrochenes Sparschwein mit nur wenigen Münzen steht auf dem Tisch. Auch in der Gemeinde Starzach wird es finanziell knapp. Foto: Pixabay/Markus Steidle

Nicht gerade positiv sieht der Blick in die finanzielle Zukunft der Gemeinde aus, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung klar wird. Zudem bemängelt die Kommunalaufsicht eine fehlende Satzung und erlegt Auflagen auf – es muss gespart werden.









Schieben, sparen und dann Haushaltskonsolidierung: Starzach hat, was den kommunalen Doppelhaushalt 2024/2025 angeht, einiges vor in den kommenden Jahren. Und als wäre dies alles nicht Aufgabe und Programm genug, bricht der Kommune ein wichtiger Gewerbesteuerzahler weg – die Firma Faiss Elektrotechnik verlässt Starzach noch in diesem Jahr. Daher geht Bürgermeister Thomas Noé davon aus, dass ab 2026 erheblich geringere Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sind.